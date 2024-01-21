Азия стала самым быстрорастущим направлением для путешествий у россиян

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, какие страны стали выбирать чаще для путешествий в 2023 году. Наибольший рост популярности показали страны Азии и Африки. Результатами исследования они поделились с «Известиями» 21 января.

Отмечается, что самое быстрорастущее направление для поездок у россиян — Азия. Сильнее всего в 2023 году вырос спрос на путешествия в Японию (+570%), Индонезию (+393%), на Филиппины (+345%), в Таиланд (+203%) и Южную Корею (+195%). Также благодаря прямым перелетам увеличилось число поездок в Индию (+97%) Иран (+77%) и в Китай.

Также приводятся средние цены на перелеты в обе стороны и стоимость пребывания за ночь в двухместных номерах трехзвездочных отелей в указанных странах: Япония (перелет — 81 тыс. рублей; проживание в отеле — от 3,3 тыс. рублей), Индонезия (94,4 тыс. рублей; от 1 тыс. рублей), Филиппины (60 тыс. рублей; от 2,1 тыс. рублей), Таиланд (68,4 тыс. рублей; от 1,2 тыс. рублей), Южная Корея (72,3 тыс. рублей; от 3,8 тыс. рублей), Индия (48,6 тыс. рублей; от 1,3 тыс. рублей), Иран (23,2 тыс. рублей; от 3,9 тыс. рублей), Китай (57,7 тыс. рублей; от 2,1 тыс. рублей).

Также пользователи сервиса стали чаще летать в Африку. Спрос на поездки в ЮАР (средняя цена за авиабилет в две стороны — 72,2 тыс. рублей) вырос практически в два раза. На 53% также вырос спрос на перелеты в другую точку Северной Африки — в Марокко (средняя цена за авиабилет в две стороны — 57,8 тыс. рублей).

Из стран ближнего зарубежья сильнее всего вырос спрос на поездки в Азербайджан (+84%), Грузию (+45%) и Беларусь (35%). Средняя цена на авиабилеты туда-обратно на эти направления — 30,7 тыс. рублей, 42,8 тыс. рублей и 11,2 тыс. рублей соответственно.

31 декабря сообщалось, что общий выездной турпоток из России увеличился на 25% по сравнению с 2022 годом. А количество поездок в Юго-Восточную Азию — в пять раз. Результатами соответствующего исследования с «Известиями» поделился сервис бронирования МТС Travel.