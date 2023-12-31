Выездной турпоток из России увеличился за год на 25%

Сервис бронирования МТС Travel проанализировал поездки россиян за границу в 2023 году. Общий выездной турпоток из России увеличился на 25% по сравнению с 2022 годом. А количество поездок в Юго-Восточную Азию — в пять раз. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 31 декабря.

Отмечается, что среди всех поездок за границу в 2023 году на страны дальнего зарубежья пришлось 59%. По сравнению с 2022 годом турпоток в дальнее зарубежье увеличился более чем на треть (39%), в то время как популярность стран ближнего зарубежья (СНГ, Грузии и Абхазии) среди россиян выросла на 9% в годовом сопоставлении.

Главным направлением для поездок россиян за границу стала Турция — ее доля в общем выездном турпотоке составила практически четверть (23%). Турпоток в страну за год вырос на 14%. Среди 10 самых популярных стран наиболее сильный рост продемонстрировали Таиланд (в шесть раз) и Китай (в восемь раз).

Как показали результаты исследования, после снятия ковидных ограничений российские туристы возвращаются Юго-Восточную Азию. Несмотря на то что на всё направление в 2023 году пришлось 7% от общего зарубежного турпотока (среди них 6% — доля Таиланда), в отдельные страны ЮВА число поездок в этом году выросло кратно. Так, существенно набрали популярность Индонезия и Малайзия — количество поездок россиян туда год к году увеличилось практически в четыре раза. Втрое выросло число путешествий во Вьетнам.

Аналогичная динамика наблюдалась и на некоторых нишевых ближневосточных направлениях. Например, почти в четыре раза в 2023 году вырос турпоток из России в Оман. Вдвое больше поездок, чем год назад, российские туристы совершили в Саудовскую Аравию.

«В перечисленных странах рост стал возможным из-за открытия прямых рейсов или наличия удобных стыковок. Это главный фактор, который будет влиять на активность путешественников и в 2024 году. Также немаловажно появление прямых рейсов из российских регионов, например из Петербурга и Сибири», — отметили аналитики.

Согласно представленным данным, турпоток в Европу за год вырос на 8%. Однако уточняется, что положительная динамика обусловлена эффектом низкой базы и не говорит о восстановлении спроса на поездки в европейские страны. Кроме того, их доля от всех поездок за рубеж по сравнению с 2022 годом сократилась. В 2023 году она составила менее 8% против 9% в 2022 году.

Сильнее всего среди европейских стран за год турпоток вырос во Францию — россияне совершили практически на две трети (+61%) больше поездок, чем в 2022 году. Самой посещаемой россиянами европейской страной в 2023 году стала Италия — на нее пришелся 1% от турпотока за границу (+30% поездок год к году). Следом за Италией по числу поездок россиян в 2023 году идут Франция, Испания и Германия, при этом доля каждой из них в общем турпотоке за границу в 2023 году составила менее 1%.

Наиболее выраженная отрицательная динамика турпотока у стран Балтии и Финляндии — количество поездок в Эстонию упало по сравнению с 2022 годом почти на 50%. Турпоток из России в Финляндию сократился за год более чем на треть (39%), в Латвию — на треть.

12 декабря вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил «Известиями», что общемировая инфляция приведет к тому, что стоимость путешествий в следующем году вырастет от 5 до 30% в зависимости от направления. Также он предположил, что перечень мест для выездного туризма значительно не изменится: новые направления практически не появляются, хотя происходит расширение полетных программ по уже существующим.