Посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России после вызова в связи с уничтожением в Харькове французских наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент «Известий» 19 января.

Накануне официальный представитель российского ведомства Мария Захарова сообщила, что Леви вызван в дипведомство после уничтожения российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 — ранены.

19 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обратятся в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией наемников. Он отметил, что во Франции наемничество запрещено законом.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных французских наемников. Он добавил, что со стороны киевского режима воюет множество иностранных наемников, о чем Москва неоднократно заявляла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.