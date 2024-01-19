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В Совфеде указали на понимание западными элитами необходимости диалога с РФ

Сенатор Джабаров: западные элиты осознают важность диалога с Москвой
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Высокопоставленные западные чиновники на деле понимают необходимость диалога с Москвой. Таким образом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Известиям» 19 января желание 45-го президент США Дональда Трампа наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я думаю, что необходимость диалога с Москвой понимают многие чиновники, но они почему-то не учитывают факт того, что, если перед лицом РФ будет стоять угроза национальной безопасности, российская сторона может пойти на применение любого вооружения для защиты территориальной целостности», — сказал Джабаров.

Вместе с тем он подчеркнул, что Дональд Трамп четко это понимает, в отличие от президента США Джо Байдена, который в упор не хочет замечать очевидных вещей.

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Давая интервью телеканалу Fox News 18 января, Трамп отметил, что с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились хорошие отношения. Кроме того, по его мнению, стоит ладить с руководителями стран, которые имеют мощное ядерное оружие.

До этого, 10 января, Трамп уже делал реверанс в сторону руководителей России и Китая. Во время выступления в Айове бывший президент США обвинил Байдена в хаосе, который творится в стране, чего нельзя сказать о странах под управлением такими «очень умными людьми», как Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Еще в феврале 2022 года Трамп заявил, что Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. По его словам, на решение российского лидера начать спецоперацию в Донбассе повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.

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