В Совфеде указали на понимание западными элитами необходимости диалога с РФ
Высокопоставленные западные чиновники на деле понимают необходимость диалога с Москвой. Таким образом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Известиям» 19 января желание 45-го президент США Дональда Трампа наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я думаю, что необходимость диалога с Москвой понимают многие чиновники, но они почему-то не учитывают факт того, что, если перед лицом РФ будет стоять угроза национальной безопасности, российская сторона может пойти на применение любого вооружения для защиты территориальной целостности», — сказал Джабаров.
Вместе с тем он подчеркнул, что Дональд Трамп четко это понимает, в отличие от президента США Джо Байдена, который в упор не хочет замечать очевидных вещей.
Давая интервью телеканалу Fox News 18 января, Трамп отметил, что с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились хорошие отношения. Кроме того, по его мнению, стоит ладить с руководителями стран, которые имеют мощное ядерное оружие.
До этого, 10 января, Трамп уже делал реверанс в сторону руководителей России и Китая. Во время выступления в Айове бывший президент США обвинил Байдена в хаосе, который творится в стране, чего нельзя сказать о странах под управлением такими «очень умными людьми», как Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Еще в феврале 2022 года Трамп заявил, что Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. По его словам, на решение российского лидера начать спецоперацию в Донбассе повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.