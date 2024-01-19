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Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидается до –14 градусов без осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В выходные, 20 и 21 января, жителей Москвы ждет погода без осадков, с температурой до –14 градусов и высоким давлением. Об этом «Известиям» 19 января рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Так, по его словам, в выходные в столице прогнозируется гребень высокого давления, которое вырастет практически до 760 мм ртутного столба.

«Осадков в эти дни в Москве не ожидается. Больше всего вероятность увидеть солнце в воскресенье, когда температура воздуха днем будет порядка –12…–14 градусов. Чуть меньше эта вероятность в субботу, когда ожидается около –8…–10 градусов», — рассказал Шувалов.

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17 января в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, метели и мокрого снега 18 и 19 января.

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