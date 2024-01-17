«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 18 и 19 января
«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, метели и мокрого снега 18 и 19 января. Об этом Гидрометцентр России сообщил в среду, 17 января.
«18 января днем ожидаются снег, местами сильный снег, метель. 19 января снег, местами сильный, налипание мокрого снега. На дорогах — снежные заносы и гололедица», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Предупреждение будет действовать с 15:00 18 января до 15:00 19 января.
В четверг и пятницу также ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–20 м/с, сообщается на сайте kp.ru.
Ранее в этот день ГУ МЧС России по Москве предупредило о мокром снеге и метели в столице 18 и 19 января, сообщает телеканал «360».
17 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве в крещенскую ночь поднимется до -3 градусов, ожидается метель. По его словам, в ночь на 19 января в Московской области средняя температура будет -2... -7 градусов, днем она повысится до -2 и даже до 0 градусов. При этом к вечеру пятницы столбики термометров снова опустятся до -12 градусов.
В этот же день москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник. 18 января сугробы вырастут на 10 см, до 44–54 см, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на четверг в столице столбики термометров опустятся до -15... -18 градусов, в Подмосковье — до -15... -20.