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В Грузии потребовали извинений от Зеленского и Санду за слова о пытках Саакашвили

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Фото: ТАСС/Irakli Gedenidze
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Тбилиси ждет извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду за ложь о пытках бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в тюрьме. Об этом 19 января заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили в эфире Первого канала.

Накануне Европейский комитет против пыток заявил, что не нашел нарушений в содержании осужденного Саакашвили в клинике.

«Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — заявил Папуашвили.

Он отметил, что через американский реестр выяснилось, что «миллионы были потрачены на лоббистов для покупки статей, телесюжетов, политических заявлений о «пытках Саакашвили».

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И сможет ли он вернуться в большую политику

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом дел о незаконном разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди», а также в растрате средств госбюджета и незаконном пересечении границы. Также он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Политик получил девять лет лишения свободы.

Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал из-за долгой голодовки. Министр юстиции Рати Брегадзе отметил, что экс-главу государства переведут обратно в тюрьму, как только врачи сочтут это возможным.

20 ноября 2023 года Саакашвили призвал действующую главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его. Он также заявил, что его необходимо отпустить за границу для реабилитации.

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