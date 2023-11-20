Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

Саакашвили попросил президента Грузии помиловать его и отпустить за границу

0
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал действующую главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его. С таким обращением он выступил 20 ноября в ходе заседания суда.

«Госпожа Зурабишвили может использовать свое право о помиловании и одним росчерком пера вернуть моим детям отца и восстановить политический баланс в Грузии. У нее для этого достаточно мужества», — цитирует Sputnik Грузия экс-президента в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что его необходимо отпустить за границу для реабилитации.

В этот понедельник, 20 ноября, в Тбилисском городском суде проходят слушания по делам Саакашвили. Одно из них касается разгона акции в 2007 году, второе — растраты государственных средств. Бывший глава государства участвует в заседании по видеосвязи.

Здоровому лечиться: Саакашвили вновь решил заняться политикой в Грузии
Между оппозицией и властью снова нарастает противостояние

Ранее, 1 ноября, председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили переходит «все красные линии», в связи с чем она может помиловать Саакашвили. Он подчеркнул, что такое решение грузинского президента будет предательством в отношении народа страны.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом дел о незаконном разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди», а также в растрате средств госбюджета и незаконном пересечении границы. Также политик был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он получил девять лет лишения свободы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023