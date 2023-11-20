Саакашвили попросил президента Грузии помиловать его и отпустить за границу
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал действующую главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его. С таким обращением он выступил 20 ноября в ходе заседания суда.
«Госпожа Зурабишвили может использовать свое право о помиловании и одним росчерком пера вернуть моим детям отца и восстановить политический баланс в Грузии. У нее для этого достаточно мужества», — цитирует Sputnik Грузия экс-президента в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что его необходимо отпустить за границу для реабилитации.
В этот понедельник, 20 ноября, в Тбилисском городском суде проходят слушания по делам Саакашвили. Одно из них касается разгона акции в 2007 году, второе — растраты государственных средств. Бывший глава государства участвует в заседании по видеосвязи.
Ранее, 1 ноября, председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили переходит «все красные линии», в связи с чем она может помиловать Саакашвили. Он подчеркнул, что такое решение грузинского президента будет предательством в отношении народа страны.
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом дел о незаконном разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди», а также в растрате средств госбюджета и незаконном пересечении границы. Также политик был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он получил девять лет лишения свободы.