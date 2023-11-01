Глава правящей партии Грузии не исключил помилование Саакашвили президентом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили переходит «все красные линии» и может помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Об этом 30 октября сообщил председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Мы ничему не удивляемся от Саломе Зурабишвили. Она постепенно пересекает все красные линии, поэтому я не знаю, перейдет ли на эту линию до конца (помилует ли Саакашвили. — Ред.)», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TV IMEDI.

Кобахидзе подчеркнул, что такое решение грузинского президента будет предательством в отношении народа страны. Зурабишвили была избрана людьми, для которых принципиально неприемлемы преступления бывшего главы государства, добавил председатель правящей партии.

Ранее, 18 октября, грузинский парламент не смог объявить импичмент президенту страны. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» еще 1 сентября начала процедуру импичмента в отношении Зурабишвили из-за несогласованного визита главы государства в Евросоюз. Ее обвинили в нарушении Конституции страны, так как президент не имела права посещать европейские страны без согласия правительства.

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте 3 октября. 16 октября он удовлетворил запрос об импичменте президенту.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом дел о незаконном разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди», а также в растрате средств госбюджета и незаконном пересечении границы. Также политик был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности, он получил девять лет лишения свободы.