Задержанных в Балашихе 14 мигрантов вышлют из России
Сотрудники миграционной службы пресекли нарушения миграционного законодательства в подмосковной Балашихе. Об этом 19 января сообщает сайт областного главка МВД.
По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяны Петровой, сотрудники МВД проверили цех по производству хлебобулочных изделий, расположенный в квартале Щитников.
«В ходе рейда по информационным учетным базам полицейскими проверены 23 уроженца республик бывшего СНГ, работавших на предприятии. В отношении всех иностранцев составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России», — рассказала она.
Кроме того, в отношении 14 мигрантов составлены протоколы за нарушение режима пребывания в стране по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей, добавила Петрова. В настоящее время нелегалы направлены в Центр временного содержания иностранных граждан при ведомстве с последующим выдворением за пределы РФ.
Ранее, 28 декабря, в МВД сообщили, что жителей нескольких регионов РФ лишили обретенного российского гражданства за совершение преступлений. Так, соответствующие решения были вынесены региональными управлениями ведомства в Москве, Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Также уточнялось, что лица, лишенные гражданства, будут выдворены с территории России после отбытия наказания в местах лишения свободы.
Позднее, 2 января, сообщалось, что в результате новогоднего рейда из Санкт-Петербурга будут выдворены еще 13 иностранцев. До этого суды города назначили выдворение 27 иностранцам в связи с тем, что они нелегально находились в России.
В тот же день агрессивного таксиста из Дзержинска Нижегородской области обязали покинуть Россию. Это произошло после того, как он грубо вытолкнул пассажирку из автомобиля из-за спора об оплате.