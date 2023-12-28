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В нескольких регионах вынесли решения о прекращении гражданства РФ за преступления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жителей нескольких регионов РФ лишили обретенного российского гражданства за совершение преступлений. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Так, соответствующие решения вынесены региональными управлениями МВД в Москве, Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении. Первые решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении граждан, совершивших преступления, уже вынесены», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что лица, лишенные гражданства, будут выдворены с территории России после отбытия наказания в местах лишения свободы.

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До этого, 10 декабря, дети в городе Красное Село, входящем в состав Красносельского района Санкт-Петербурга, потушили Вечный огонь, забросав его выпавшим снегом. Это попало на камеры наблюдения. После этого они скрылись. Позднее правоохранительные органы задержали двух ребят 10 и 14 лет.

В ходе проверки выяснилось, что они и их родители являются гражданами ближнего зарубежья и проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что их депортируют из России.

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