Суд в Санкт-Петербурге выдворил дополнительно 13 иностранцев

В результате новогоднего рейда из Санкт-Петербурга будут выдворены еще 13 иностранцев. Об этом 2 января сообщили «78.ru» в объединенной пресс-службе судов города.

До этого суды назначили выдворение 27 иностранцам в связи с тем, что они нелегально находились в России. Двум фигурантам были назначены штрафы, еще двое были освобождены от ответственности из-за отсутствия состава преступления.

Таким образом, суды Санкт-Петербурга обязали покинуть страну 40 человек.

Ранее в этот день агрессивного таксиста из Дзержинска Нижегородской области обязали покинуть Россию. Это произошло после того, как он грубо вытолкнул пассажирку из автомобиля из-за спора об оплате.