Агрессивного таксиста из Нижегородской области выдворят из России

Агрессивного таксиста-иностранца, работавшего в Дзержинске Нижегородской области, выдворят из России. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области.

«Таксист признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщило ведомство «РИА Новости».

Таким образом полиция отреагировала на сообщения в местных СМИ о том, что водитель грубо вытолкнул пассажирку из такси из-за спора об оплате. Таксист является гражданином Узбекистана.

До момента выдворения водитель будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.

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