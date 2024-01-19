Aurus могут начать выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Сборку автомобилей российского премиум-бренда Aurus могут наладить на бывшем заводе концерна Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 19 января сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой свои источники.

По данным газеты, Aurus занимается поиском сотрудников в городе, а ее гендиректор Андрей Панков, бывший топ-менеджер Renault в России, возглавил компанию «Шушары Авто», которой отошел завод. Также он стал главой АО «Автозавод «Северная звезда» (созданного в 2023 году), принадлежащего Ирине Ростовой с почтовым адресом на домене kamaz. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Русский автомобиль». Также он указал на появление ряда вакансий на производственный персонал от Aurus, размещенных в Санкт-Петербурге.

В создании производства в регионе заинтересован «Газпром», который собирается войти в проект, говорится в заметке. В октябре прошлого года газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что «Газпром» может войти в капитал Aurus с долей до 40%. Источники «Коммерсанта» предполагают, что помочь Aurus с организацией производства может КамАЗ, который уже выступает производственным партнером «Москвича».

В июне 2023 года в Минпромторге заявляли, что НАМИ передаст завод «Шушары Авто» в собственность оборонного холдинга «Алмаз-Антей». С 2026 года на предприятии планировали начать выпуск электромобиля e-Neva разработки «Алмаз-Антея», позже концерн заявлял о планах начать сборку собственного грузовика уже в 2024 году. По мнению аналитиков, для Aurus площадка Toyota подходит лучше, чем для сборки грузовиков. Завод Toyota до передачи НАМИ выпускал именно легковые автомобили.

Автомобили Aurus выпускают в Елабуге с середины 2021 года, на площадке производят седаны Senat и внедорожники Komendant. Экс-завод Toyota в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, основному акционеру Aurus.

В ноябре прошлого года на производственной площадке в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началась сборка автомобилей Aurus, сообщал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. На предприятии запустили производство моделей Senat и Komendant.