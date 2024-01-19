Реклама
Прямой эфир
Общество
Облачная погода и до -5 градусов ожидаются в Москве 19 января
Мир
СМИ сообщили об уничтожении ЦАХАЛ крупного ракетного производства ХАМАС
Здоровье
Реабилитолог развеял миф о сколиозе
Армия
В ВС РФ раскрыли причину шестикратного повышения живучести бойцов в зоне СВО
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Мир
Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Казахстане 24–25 января
Спорт
Теннисист Хачанов одержал победу над Махачем в третьем круге Australian Open
Мир
На Украине выразили недовольство ситуацией с производством БПЛА в стране
Общество
Эксперт перечислила варианты избежания автоматического списания средств с карты
Мир
В Киеве заявили о бессмысленности глобального саммита мира без участия России
Армия
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Мир
NYT оценила запугивающий эффект ракетного потенциала Ирана
Армия
Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении
Мир
В США осадили украинского политика за высказывание о Лаврове
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке

Aurus могут начать выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

"Ъ": выпуск машин Aurus могут начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборку автомобилей российского премиум-бренда Aurus могут наладить на бывшем заводе концерна Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 19 января сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой свои источники.

По данным газеты, Aurus занимается поиском сотрудников в городе, а ее гендиректор Андрей Панков, бывший топ-менеджер Renault в России, возглавил компанию «Шушары Авто», которой отошел завод. Также он стал главой АО «Автозавод «Северная звезда» (созданного в 2023 году), принадлежащего Ирине Ростовой с почтовым адресом на домене kamaz. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Русский автомобиль». Также он указал на появление ряда вакансий на производственный персонал от Aurus, размещенных в Санкт-Петербурге.

В создании производства в регионе заинтересован «Газпром», который собирается войти в проект, говорится в заметке. В октябре прошлого года газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что «Газпром» может войти в капитал Aurus с долей до 40%. Источники «Коммерсанта» предполагают, что помочь Aurus с организацией производства может КамАЗ, который уже выступает производственным партнером «Москвича».

В июне 2023 года в Минпромторге заявляли, что НАМИ передаст завод «Шушары Авто» в собственность оборонного холдинга «Алмаз-Антей». С 2026 года на предприятии планировали начать выпуск электромобиля e-Neva разработки «Алмаз-Антея», позже концерн заявлял о планах начать сборку собственного грузовика уже в 2024 году. По мнению аналитиков, для Aurus площадка Toyota подходит лучше, чем для сборки грузовиков. Завод Toyota до передачи НАМИ выпускал именно легковые автомобили.

Мантуров рассказал о современном дизайне для перезапущенной «Волги»

Автомобили Aurus выпускают в Елабуге с середины 2021 года, на площадке производят седаны Senat и внедорожники Komendant. Экс-завод Toyota в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, основному акционеру Aurus.

В ноябре прошлого года на производственной площадке в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началась сборка автомобилей Aurus, сообщал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. На предприятии запустили производство моделей Senat и Komendant.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024