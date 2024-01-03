Мантуров рассказал о современном дизайне для перезапущенной «Волги»

Автомобиль «Волга», производство которого планируется возобновить в середине 2024 года, получит современный дизайн, однако логотип останется прежним. Об этом 3 января рассказал в интервью ТАСС вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на Международной выставке-форуме «Россия».

Он подчеркнул, что индустриальным партнером по производству выбран иностранный автопроизводитель.

«Да, находятся на финальной стадии все договоренности. Работа, не прекращаясь, велась с момента анонсирования этого решения, имеется в виду с мая 2023 года. Поэтому исходим из того, что в середине [2024] года они (Нижегородский автомобильный кластер. — Ред.) должны начать выпуск этого автомобиля.<…> Вы знаете, это абсолютно современный облик. Логотип известен всему миру — с оленем», — сказал вице-премьер.

Также Мантуров добавил, что, в частности, решетка радиатора новой машины, скорее всего, будет похожа на ту, что была у легендарной «Волги». Он привел в пример автомобили Aurus, которые также имеют схожие корни от ЗИСа.

«По крайней мере, когда инженеры-конструкторы, дизайнеры, создавали образ этого автомобиля, за основу брались именно те автомобили Гаража особого назначения — ЗИС, ЗИЛ», — рассказал зампред правительства.

В июне автопроизводитель ГАЗ заявил о планах представить серийный образец возрожденного бренда «Волга» в начале лета 2024 года. Тогда Мантуров подчеркнул, что выпуск «Волги» будет организован на мощностях автозаводов, которые принадлежали иностранным производителям до того, как те свернули бизнес в России.