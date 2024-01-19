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Проводница выкинула из поезда сбежавшего из переноски кота

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Фото: соцсети
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Проводница поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) выкинула из поезда на станции в Кирове кота одного из пассажиров.

По данным «Известий», инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону.

На животное обратили внимание другие пассажиры и сообщили проводнице. Та, не обнаружив рядом хозяина, решила, что кот беспризорный, и высадила его из вагона на ближайшей остановке в мороз.

Кота разыскивают волонтеры. Хозяин намерен судиться с проводницей. При этом ее действия уже проверила полиция, состава преступления не нашли.

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