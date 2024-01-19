Проводница выкинула из поезда сбежавшего из переноски кота

Проводница поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) выкинула из поезда на станции в Кирове кота одного из пассажиров.

По данным «Известий», инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону.

На животное обратили внимание другие пассажиры и сообщили проводнице. Та, не обнаружив рядом хозяина, решила, что кот беспризорный, и высадила его из вагона на ближайшей остановке в мороз.

Кота разыскивают волонтеры. Хозяин намерен судиться с проводницей. При этом ее действия уже проверила полиция, состава преступления не нашли.

Ранее, в январе 2023 года, в Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна 12-этажа кота, который принадлежал его бывшей жене. Женщина приехала к экс-супругу, чтобы забрать своего питомца. Мужчина заявил, что «спустил» кота, и сказал искать его на козырьке подъезда. Она нашла кота с переломанными лапами. Женщина обратилась в полицию с заявлением в связи с жестоким обращением с животным.