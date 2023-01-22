Житель Санкт-Петербурга выбросил кота бывшей жены с 12-го этажа
В Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна 12-го этажа кота, который принадлежит его бывшей жене.
Источник «Известий» рассказал, что инцидент произошел 21 января. Женщина приехала к экс-супругу, чтобы забрать питомца по имени Сева. Однако мужчина заявил, что «спустил» кота, и посоветовал искать его на козырьке подъезда.
Женщина спустилась на улицу и обратила внимание на разбитое стекло стоявшего рядом автомобиля. Там она нашла кота с переломанными лапами.
Хозяйка питомца отправилась с ним в ветеринарную клинику, а затем обратилась в полицию с заявлением на бывшего мужа в связи с жестоким обращением с животным.
Ранее, 3 августа, волонтеры спасли упавшую кошку в пригороде Санкт-Петербурга Кудрове. Она упала с 12-го этажа на крышу восьмиэтажного дома. Неравнодушные люди спасли ее и вернули хозяевам. Животное получило травмы, не угрожавшие его жизни.