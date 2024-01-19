Двое детей погибли при бытовом пожаре в частном доме в Приамурье

Двое детей погибли при бытовом пожаре в частном деревянном доме в Приамурье. Об этом 19 января сообщила пресс-служба главка МЧС России по Амурской области.

«Сегодня утром в селе Богословка загорелся жилой деревянный дом. <…> Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена и передана врачам скорой помощи девочка. Несмотря на все усилия врачей, ребенка спасти не удалось. В ходе тушения на месте пожара был обнаружен мальчик без признаков жизни», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ликвидации пожара принимали участие спасатели пожарной части №31 села Ивановки региональной противопожарной службы. Они обнаружили, что открытым пламенем горит крыша пристройки и одна из комнат, остальные помещения были в дыму.

Сотрудники МЧС вместе с экспертами испытательной пожарной лаборатории и следователями выясняют все обстоятельства и причины пожара. Ведутся осмотр места пожара, сбор материалов и опрос очевидцев.

Предварительно известно, что установленный автономный дымовой пожарный извещатель на момент пожара был отключен.

Ранее в этот день сообщалось, что в деревне Лепешкино на севере Республики Башкортостан двое детей погибли во время пожара в жилом доме. Удалось спастись их матери с семимесячным ребенком.