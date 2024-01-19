В Башкирии двое детей погибли при пожаре в жилом доме

В деревне Лепешкино на севере Республики Башкорстан двое детей погибли во время пожара в жилом доме. Об этом в пятницу, 19 января, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребенка и выбежала на улицу. К этому времени в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались еще двое детей, девочки трех и четырех лет», — указывается в сообщении.

Ведомство также отметило, что после прибытия на место пожара местных сил добровольной пожарной команды и МЧС РФ жилой дом из бруса полностью был охвачен огнем.

Уточняется, что открытое горение площадью 48 кв. м было ликвидировано.

18 января пожар произошел в в мебельном цехе в Саранске Республики Мордовия. Огнем было охвачено 1750 кв. м. Отмечалось, что на месте работают 63 специалиста и 15 единиц техники.