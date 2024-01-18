В Мордовии загорелся мебельный цех

Сотрудники МЧС России 18 января тушат пожар, который произошел в мебельном цехе в городе Саранске Республики Мордовии.

«Огнем охвачено 1750 кв. м, есть угроза увеличения площади. Тушение в Саранске осложняется высокой пожарной нагрузкой здания», — говорится в публикации МЧС России в Telegram.

Данные о пострадавших не поступали, информация уточняется. На месте случившегося работают 63 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее, 17 января, в городе Шахты Ростовской области произошел пожар на полиэфирном заводе. Огнеборцы локализовали пожар на площади 360 кв. м, к 12:49 его ликвидировали. Пострадали 10 человек, шестеро из которых госпитализировали. В результате произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).