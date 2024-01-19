Трамп похвастался хорошими отношениями с главами стран с мощным ядерным оружием

Бизнесмен и 45-й президент США Дональд Трамп считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «очень уважаемым» и «умным». Он также напомнил 18 января в эфире Fox News, что с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились хорошие отношения.

Трамп уточнил, что ладить с руководителями стран, которые имеют мощное ядерное оружие, — очень хорошо.

«Знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин... у меня были переговоры с председателем Си, у меня с ними прекрасные отношения. Если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном. С ним я тоже ладил», — напомнил Трамп.

Экс-президент США заявил, как когда-то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал «позвать назад» Трампа. За эту идею американец не поскупился на комплименты в адрес венгерского политика.

«Умный парень, блестящий, очень уважаемый», — сказал американский политик, отметив, что в годы управления страной его все боялись и уважали.

10 января Трамп уже делал реверанс в сторону руководителей России и Китая. Во время выступления в Айове Трамп обвинил президента Джо Байдена в хаосе, который творится в стране, чего нельзя сказать о странах под управлением такими «очень умными людьми», как Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Дональд Трамп неоднократно делал комплименты в адрес российского лидера и председателя КНР. В сентябре 2022 года он назвал российского лидера и председателя Китая умными руководителями. Трамп отметил: когда он называет лидеров КНР и РФ жесткими и умными, в СМИ происходит «взрыв».

В феврале 2022 года Трамп заявил, что Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. По его словам, на решение российского лидера начать спецоперацию в Донбассе повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.

До этого 45-й президент США назвал гениальным решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По его словам, этот шаг Москвы был очень разумным. Путина Трамп при этом назвал «крепким орешком», у которого «большое обаяние и много гордости». Экс-президент США отметил, что российский лидер любит свою страну, и добавил, что отлично ладил с ним.