Выброс пепла высотой до 1,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко

Утром в пятницу, 19 января, на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) зафиксировали пепловый выброс высотой до 1,5 км, сообщили специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДФО РАН в Telegram-канале.

«Продолжается умеренное эксплозивное извержение вулкана. По визуальным данным из Северо-Курильска, взрывы выбросили пепел на высоту до 1,5 км над уровнем моря, а облако пепла дрейфовало к юго-востоку от вулкана», — сказано в сводке бригады реагирования на извержение вулкана на Камчатке.

Там добавили, что продолжающаяся активность может затронуть низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.

Днем ранее, 18 января, ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщило о втором пепловом выбросе на вулкане Эбеко за день. Выброс поднялся на высоту до 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км. При этом в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался.

До этого, 6 января, вулканологи фиксировали пепловый выброс на высоту до 2 км над уровнем моря на курильском вулкане Эбеко. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулкан Эбеко находится в северной части Парамушира. Высота вулкана — 1 156 метров. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.