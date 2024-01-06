Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на высоту до 2 км над уровнем моря на курильском вулкане Эбеко. Об этом 6 января сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана», — говорится сообщении.

Эбеко был присвоен оранжевый код авиационной опасности. Отмечается, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.

Вулкан расположен на острове Парамушир, в северной части хребта Вернадского, его высота составляет 1156 м.

Ранее, 26 декабря, в МЧС по Сахалинской области сообщили, что Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 км. По данным единой дежурной диспетчерской службы Северо-Курильска, пеплопад в городе наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизни населения нет.