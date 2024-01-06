Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден раскритиковал Трампа за его восхищение Путиным
Армия
Объем производства авиабеспилотников в 2024 году составит более 11,5 тыс.
Армия
Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire
Армия
Средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Крымом
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Мир
Число жертв удара ЦАХАЛ по сектору Газа достигло 18
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –17 градусов в Москве 6 января
Мир
Число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 100
Мир
Четыре человека погибли при крушении частного самолета в Мексике
Армия
Расчет гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Армия
Минобороны поделилось кадрами ударов из «Фагота» и «Корнета» по ВСУ под Артемовском
Экономика
Американский инвестор предрек РФ рост экономики более чем на 2% в 2024 году
Мир
В Сербии появился посвященный жертвам Белгорода мурал

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

0
Фото: ТАСС/Елена Верещака
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на высоту до 2 км над уровнем моря на курильском вулкане Эбеко. Об этом 6 января сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана», — говорится сообщении.

Эбеко был присвоен оранжевый код авиационной опасности. Отмечается, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.

Вулкан расположен на острове Парамушир, в северной части хребта Вернадского, его высота составляет 1156 м.

Пепельный свет: какими будут последствия извержения вулкана на Камчатке
Активность Шивелуча идет на убыль, но скажется даже на темпах глобального потепления

Ранее, 26 декабря, в МЧС по Сахалинской области сообщили, что Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 км. По данным единой дежурной диспетчерской службы Северо-Курильска, пеплопад в городе наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизни населения нет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024