Курильский вулкан Эбеко второй раз за день выбросил пепел на высоту 3 км
Специалисты второй раз за день зафиксировали на курильском вулкане Эбеко пепловый выброс высотой до 3 км над уровнем моря. Об этом 18 января сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.
«На вулкане Эбеко зафиксирован повторный пепловый выброс», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве также добавили, что шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км.
Ранее в этот день уже сообщалось о пепловом выбросе вулкана Эбеко на высоту в 3 км. Шлейф распространялся в восточном направлении на расстояние более 5 км. Отмечалось, что угроза населению отсутствует.