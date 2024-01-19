Пилотируемый корабль Crew Dragon с туристами успешно стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 16:49 (00:49 19 января, мск). Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) четырех человек, которые в рамках коммерческой программы Axiom отправились в космос.

В состав экипажа космических туристов вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА из Швеции Маркус Вандт, первый отправившийся в космос гражданин Турции — военный пилот Альпер Гезеравчи и командир экипажа бывший астронавт НАСА и сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия, рассказали в частной компании Axiom Space, которая организовала полет.

Старт ракеты-носителя прошел штатно, первая ступень после отделения от ракеты-носителя успешно вернулась на Землю, вторая ступень движется с космическим кораблем. Когда Dragon отделится от нее, он продолжит движение к МКС.

В субботу, 20 января, около 13:15 мск запланирована стыковка корабля с МКС. Туристы-космонавты проведут на орбите почти две недели, за которые успеют поучаствовать в научной работе станции.

Днем ранее, 17 января, сообщалось, что старт ракеты-носителя Falcon-9 с площадки космодрома им. Кеннеди в штате Флорида перенесен на четверг, 18 января. Об этом сообщила SpaceX в социальной сети X (ранее Twitter), сославшись на дополнительное время для предполетных проверок и анализ данных.

4 сентября года пилотируемый космический корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем в составе трех астронавтов и российского космонавта приводнился в Атлантике у берегов американского штата Флорида. Андрей Федяев стал 22-м космонавтом из России, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым — на Crew Dragon.

Летом 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.