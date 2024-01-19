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В Белоруссии задержали доставлявшего через границу оружие и дроны агента СБУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Белоруссии местные сотрудники правоохранительных органов произвели задержание гражданина Украины, переправлявшего по заданию украинских спецслужб взрывчатку и оружие. Об этом в четверг, 18 января, сообщил телеканал «Беларусь 1».

«Украинцы Вячеслав Бородий и Сергей Невмержицкий были завербованы спецслужбами Украины на основе зависимости, прошли подготовку в специальных учебных центрах украинских спецслужб», — заявил в эфире канала замначальника следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Константин Бычек.

Как указал Бычек, украинцы по заданию киевского режима осуществляли поставку на территорию Белоруссии взрывных устройств, огнестрельного оружия, разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), а также занимались привлечением к сотрудничеству граждан Белоруссии с целью оборудования в данной стране мест хранения всех этих опасных предметов.

Также, по его словам, КГБ Белоруссии установил личности кураторов из числа сотрудников спецслужбы Украины, причастной к деятельности украинской преступной группы.

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17 января сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), который собирал сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнялось, что задержанный собирал информацию о местах дислокации личного состава и техники Вооруженных сил (ВС) РФ, задействованных в спецоперации по защите Донбасса, и оперативно передавал эти данные представителю ВСУ через мессенджер. Уголовное дело было возбуждено по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

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