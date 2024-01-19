В московских аптеках обнаружили нестерильный дексаметазон

Препарат дексаметазон индийского производителя «Шрея Лайф Сеансиз», который не соответствовал требованиям стерильности, продавался в московских аптеках, выяснили «Известия».

Пострадавший Артем Соколов приобрел препарат в виде раствора для инъекций в конце 2023 года. Но лекарство ему не помогло — образовавшаяся на коже аллергическая сыпь не ушла, а усилилась. Тогда он решил отправить лекарство на экспертизу.

«Врачи мне посоветовали этот препарат, поскольку, если вовремя не остановить реакцию, то может быть совсем плохо — вплоть до отека Квинке. До этого случая я приобретал дексаметазон у двух других производителей, и всё было в порядке», — рассказал он «Известиям».

Сотрудники Ассоциации организации экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции провели испытания сомнительного лекарства в независимой аккредитованной лаборатории, рассказал «Известиям» президент этой ассоциации Сергей Зеленец.

«Было установлено, что лекарственный препарат не соответствует обязательным требованиям по показателям «стерильность» и «посторонние примеси». Такое лекарственное средство является недоброкачественным», — пояснил он.

Результаты экспертизы есть в распоряжении издания. Дексаметазон является гормональным препаратом, который выпускается в форме таблеток и раствора для инъекций, рассказала «Известиям» врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

Среди показаний для приема — аутоиммунные ревматологические заболевания, лечение коронавируса у госпитализированных пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, а также некоторые другие распространенные инфекционные процессы. Также препарат используется в схемах лечения онкологических заболеваний.

«Введение инъекции нестерильным препаратом — это риск бактериальных инфекций и, в самом тяжелом случае, — сепсис, то есть заражение крови», — сказала врач.

Попадание на рынок незарегистрированных препаратов, не прошедших контроль качества, случается «всё чаще и чаще», рассказала «Известиям» гендиректор международной ассоциации «Антиконтрафакта» Светлана Квасова. Причина в том, что в 2022 году в стране был ослаблен контроль за обращением лекарственных средств, считает она.

Подробнее о том, почему недоброкачественные лекарства попадают на рынок, читайте в расследовании «Известий».

Нечистое на руки: в России обнаружен «грязный» дексаметазон