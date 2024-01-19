В московском Измайлово начались традиционные крещенские купания

На востоке Москвы в районе Измайлово в ночь с 18 на 19 января начались традиционные крещенские купания.

«Очень холодно и очень хорошо, всё как мы любим», — поделился своими впечатлениями c «Известиями» один из погрузившихся в купель.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января.

Ранее в этот день сообщалось, что традиционные крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке. В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Московской области.

16 января директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин в беседе с «Известиями» сказал, что во время крещенских купаний следует пользоваться официально организованными купелями, где дежурят сотрудники МЧС. Он предупредил, что окунаться в так называемых стихийных купелях крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасно для жизни.