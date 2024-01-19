Традиционные крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь с 18 на 19 января состоялось Торжественное освящение купели у Южных ворот храма. Перед этим было проведено богослужение, которое возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова протоиерей Александр Солдатенков.

В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Московской области. Одновременно в освещенные купели могут погрузиться 14 человек. Рядом с ними оборудованы специальные палатки, где окунающиеся могли переодеться и согреться, а также выпить горячий чай.

Как указали в военном ведомстве, в честь Крещения в 9:00 мск в храме состоится праздничная литургия. Службу возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност. По окончании литургии он освятит воду, которую можно будет набрать до 19:00 19 января.

Ранее, 16 января, директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин в беседе с «Известиями» сказал, что во время крещенских купаний следует пользоваться официально организованными купелями, где дежурят сотрудники МЧС. Он предупредил, что окунаться в так называемых стихийных купелях крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасно для жизни.