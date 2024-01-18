В метро Москвы запустят сезон экскурсий по депо

Новые мероприятия запустят в рамках проекта «Экскурсии в метро» в Москве: теперь горожане смогут посетить электродепо «Калужская», «Красная Пресня», «Измайлово» и другие. Об этом в четверг, 18 января, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, первая экскурсия намечена уже на 24 января в электродепо «Лихоборы». Ночная прогулка по столичной подземке пройдет 26 января, сообщает телеканал «360».

Участники экскурсий смогут посетить известные Краснопресненское депо и трамвайное депо им. И.В. Русакова, пишет RT. Также москвичи и гости столицы смогут прокатиться на ретропоезде ночью.

Ликсутов отметил, что горожане смогут увидеть, как сотрудники депо обслуживают вагоны метро и трамваев. По его словам, это познавательное и отличное дополнение к экскурсионному проекту Московского метрополитена, отмечает «Москва 24».

В конце декабря Ликсутов сообщил, что в Московском метрополитене начнут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров в марте 2024 года. По его словам, тематика экскурсий будет разная, в том числе архитектурная. Они будут проводиться для горожан всех возрастов, сообщает агентство городских новостей «Москва».