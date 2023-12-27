В метро Москвы начнут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров

В Московском метрополитене начнут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров в марте 2024 года. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, тематика экскурсий будет разной, в том числе архитектурная. Они будут проводиться для горожан всех возрастов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Сопровождать посетителей будут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

В мае в столичной подземке перезапустили проект «Экскурсии в метро», который позволяет жителям и гостям города ближе познакомиться с историей и культурой Московского метрополитена. Единую площадку решили создать, чтобы упорядочить деятельность экскурсоводов. На сайте tour.mosmetro.ru представлены все гиды, которые ведут экскурсии в метрополитене. Все они имеют аккредитацию, используют авторские маршруты и показывают метро с новых и иногда неожиданных ракурсов.