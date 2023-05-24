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В Москве перезапустили проект «Экскурсии в метро»

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В метро Москвы перезапустили проект «Экскурсии в метро», который позволяем жителям и гостям города ближе познакомиться с историей и культурой столичной подземки. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своем Telegram-канале.

По его словам, единую площадку решили создать, чтобы упорядочить деятельность экскурсоводов, сообщает агентство городских новостей «Москва». На сайте tour.mosmetro.ru представлены все гиды, которые ведут экскурсии в метрополитене. Все они имеют аккредитацию, используют авторские маршруты и показывают метро с новых и иногда неожиданных ракурсов, пишет сайт kp.ru.

Так, благодаря проекту уже свыше 8 тыс. человек узнали много интересного о работе столичной подземки. Для того, чтобы принять участие в экскурсии, стоит выбрать тематику и записаться онлайн, отмечает телеканал «360».

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20 мая мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на всех турникетах столичной подземки разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. Он отметил, что на сегодняшний день в метро ходит более четырех тысяч вагонов, оборудованных современными технологиями тональной и световой сигнализации о закрытии дверей, а на 52 станциях увеличили уровень освещенности., пишет НСН.

16 мая в Москве на турникетах в метро и МЦК начали проводить тестирование виртуальной карты «Тройка». Как отмечает телеканал «Звезда», цифровой аналог «Тройки» можно будет создать в личном кабинете в приложения «Метро Москвы». Предполагается, что пассажиры будут сканировать на турникетах QR-код.

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