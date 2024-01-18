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Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самолет, выполняющий рейс из Сургута в Москву, экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира. Об этом 18 января сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 18.01.2024 в 20:05 (18:05 мск) в аэропорту Перми Большое Савино осуществил экстренную посадку самолет — рейс 296 Сургут — Москва. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку по причине агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения, который грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу», — говорится в Telegramканале ведомства.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, агрессивный пассажир направлен на медицинское освидетельствование. СК проводит проверку по факту инцидента.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что самолет авиакомпании «Победа», выполняющий рейс из Сочи в Санкт-Петербург, внепланово совершил посадку в аэропорту Саратова из-за неадекватного поведения одной из пассажирок.

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