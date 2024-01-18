Самолет «Победы» внепланово сел в Саратове из-за нетрезвой пассажирки

Самолет авиакомпании «Победа», выполняющий рейс из Сочи в Санкт-Петербург, внепланово совершил посадку в аэропорту Саратова из-за неадекватного поведения одной из пассажирок. Об этом 18 января сообщил источник «Известий».

«Девушка внезапно встала с пассажирского места и начала бегать по салону, приставать к пассажирам и стюардессам. Потом закурила прямо на борту», — рассказал собеседник.

Отмечается, что пассажирку члены экипажа смогли быстро успокоить. После этого экипаж запросил посадку в Саратове, где правоохранители забрали девушку и отправили в вытрезвитель. Через некоторое время борт продолжил маршрут и совершил посадку в Санкт-Петербурге.

Предварительно, девушка пила алкоголь в баре аэропорта перед вылетом. Наркотиков при ней обнаружено не было. В настоящее время на дебоширку составлены два протокола за курение и появление нетрезвой в общественном месте.

Накануне, 17 января, самолет All Nippon Airlines, следовавший из Токио в Сиэтл (США), был вынужден вернуться в аэропорт вылета, после того как находившийся на борту 55-летний нетрезвый американец укусил за руку одну из бортпроводниц. После этого дебошира сняли с рейса, а он признался, что не помнит инцидента.

Ранее, 15 января, мужчина устроил дебош при посадке в самолет в аэропорту Красноярска, после чего был снят с рейса. 48-летний житель города Тольятти во время посадки в самолет занял место другого пассажира, после чего начал вести себя неадекватно, нецензурно выражался, размахивал руками и отказывался пересаживаться на место, соответствующее указанному в билете. Транспортная полиция задержала пассажира, на него составили административный протокол по ч.1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство»).