Устроившего дебош во время посадки в самолет в Красноярске сняли с рейса
Мужчина устроил дебош при посадке на самолет в аэропорту Красноярска, после чего был снят с рейса. Об этом 15 января сообщили в Telegram-канале транспортной полиции Сибири.
«Прибывшие на борт воздушного судна сотрудники транспортной полиции установили, что 48-летний житель города Тольятти, во время посадки в самолет занял место другого пассажира, начал вести себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и отказывался пересаживаться на место, соответствующее указанному в билете», — говорится в сообщении.
Сотрудники транспортной полиции доставили задержанного в дежурную часть, где на дебошира составили административный протокол по ч.1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство»).
Ранее, 6 января, вылет рейса из Сочи в Санкт-Петербург в субботу задержали из-за хулигана на борту. По словам очевидцев, еще до вылета один из пассажиров закурил на борту.