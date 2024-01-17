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Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца

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Фото: Global Look Press/AFLO
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Рейс японской авиакомпании All Nippon Airlines, следовавший из Токио в Сиэтл (штат Вашингтон), был вынужден вернуться в аэропорт вылета, после того как находившийся на борту 55-летний гражданин США укусил за руку одну из бортпроводниц. Об этом 17 января сообщает издание Japan Times.

Согласно данным японской полиции, вскоре после взлета пассажир рейса, американец Майкл Трэвис Хальярд, находясь в «сильно нетрезвом состоянии» агрессивно отреагировал на просьбу членов экипажа занять на свое место. А после укусил сотрудницу авиакомпании за руку, причинив женщине легкую травму.

В токийском аэропорту Ханэда дебошира задержали. В ходе дачи показаний мужчина заявил, что абсолютно не помнит момент инцидента. Позже телеканал TBS отметил, что, по предварительным данным, американец в полете принял снотворное.

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Ранее, 15 января, мужчина устроил дебош при посадке в самолет в аэропорту Красноярска, после чего был снят с рейса. 48-летний житель города Тольятти во время посадки в самолет занял место другого пассажира, после чего начал вести себя неадекватно, нецензурно выражался, размахивал руками и отказывался пересаживаться на место, соответствующее указанному в билете. Транспортная полиция задержала пассажира, на него составили административный протокол по ч.1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство»).

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