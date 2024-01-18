Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннисист Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open
Общество
Поезда МЦД-4 и Горьковского направления МЖД задерживаются в обе стороны
Мир
В Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников
Мир
Байден заявил о препятствии меньшинства в конгрессе по помощи Украине
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме
Мир
Страны НАТО начнут на следующей неделе крупнейшие за десятилетия учения
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС

The Economist оценил вложения России в развитие СМП

0
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вложения России в развитие Северного морского пути (СМП) сделали его альтернативой существующим маршрутам морской торговли. Об этом 18 января написал журнал The Economist.

«Самый популярный маршрут судоходства в Арктике — СМП, который контролируется Россией. Объемы торговли по этому маршруту увеличились на 755% в период с 2014 по 2022 год. Россия хочет к 2035 году увеличить объемы перевозок в десять раз по сравнению с уровнем 2022 года», — отмечает издание.

Автор статьи указал, что Россия объявила о создании совместного предприятия с логистической компанией из ОАЭ DP World для развития арктических контейнерных перевозок. Тогда же китайская компания NewNew Shipping Line совершила первый рейс туда и обратно по маршруту между Шанхаем и Санкт-Петербургом.

Отмечается, что на перераспределение торговых путей влияют кризис в Красном море из-за атак хуситов и засуха в Панамском канале. По мере того как ледяной покров в Северном Ледовитом океане будет сокращаться из-за изменения климата, использование СМП будет становиться активнее.

Ледяной прием: Севморпуть прикрыл смешанный авиакорпус
​​​​​​​Самолеты и вертолеты флота защитят важную транспортную артерию и северные острова РФ

Ранее, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Севморпуть становится более эффективным, чем Суэцкий канал, с логистической точки зрения. Кроме того, у России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота, добавил он. Так, в ближайшее время будет создан ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м, что позволит развивать Северный морской путь.

19 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о необходимости построить флотилию судов для Севморпути. Он отметил большую потребность в производстве новых военно-спасательных судов, судов снабжения и грузовых судов ледового класса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024