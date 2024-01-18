The Economist оценил вложения России в развитие СМП

Вложения России в развитие Северного морского пути (СМП) сделали его альтернативой существующим маршрутам морской торговли. Об этом 18 января написал журнал The Economist.

«Самый популярный маршрут судоходства в Арктике — СМП, который контролируется Россией. Объемы торговли по этому маршруту увеличились на 755% в период с 2014 по 2022 год. Россия хочет к 2035 году увеличить объемы перевозок в десять раз по сравнению с уровнем 2022 года», — отмечает издание.

Автор статьи указал, что Россия объявила о создании совместного предприятия с логистической компанией из ОАЭ DP World для развития арктических контейнерных перевозок. Тогда же китайская компания NewNew Shipping Line совершила первый рейс туда и обратно по маршруту между Шанхаем и Санкт-Петербургом.

Отмечается, что на перераспределение торговых путей влияют кризис в Красном море из-за атак хуситов и засуха в Панамском канале. По мере того как ледяной покров в Северном Ледовитом океане будет сокращаться из-за изменения климата, использование СМП будет становиться активнее.

Ранее, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Севморпуть становится более эффективным, чем Суэцкий канал, с логистической точки зрения. Кроме того, у России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота, добавил он. Так, в ближайшее время будет создан ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м, что позволит развивать Северный морской путь.

19 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о необходимости построить флотилию судов для Севморпути. Он отметил большую потребность в производстве новых военно-спасательных судов, судов снабжения и грузовых судов ледового класса.