Ледяной прием: Севморпуть прикрыл смешанный авиакорпус

Северный морской путь будет защищать смешанный арктический авиакорпус. Он был сформирован в составе Северного флота ВМФ РФ и уже приступил к выполнению задач. В него вошли два истребительных, смешанный и вертолетный авиаполки. Новое боевое формирование будет прикрывать не только важную арктическую транспортную артерию, но и северные острова от воздушных, наземных, надводных и подводных сил противника . Эксперты отмечают, что принадлежность Севморпути России оспаривается другими странами, поэтому властям необходимо укреплять северные границы.

Арктические защитники

В составе Северного флота сформирован смешанный авиационный корпус (САК). Новое объединение создано на базе 45-й армии ВВС и ПВО. Одна из главных задач САК — защита Северного морского пути от воздушных, наземных, надводных и подводных сил противника , рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В состав Объединенного командования Северного флота входила 45-я армия ВВС и ПВО. Теперь принято решение передать армию в состав вновь формирующегося Ленинградского военного округа. Планировалось, что в составе ЛенВО будет сформирована «с нуля» новая воздушная армия. Но, по словам источников «Известий», от такого решения отказались.

В состав смешанного авиационного корпуса Северного флота вошли два истребительных корабельных авиационных полка — 279-й и 100-й. А также смешанный авиационный полк — на его вооружении стоят транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и противолодочные Ил-38Н. Пополнил САК и вертолетный полк, оснащенный поисково-спасательными и противолодочными Ка-27, транспортно-ударными Ка-29 и Ми-8АМТШ/МТВ-5.

Помимо авиации в распоряжении командования корпуса есть зенитно-ракетные и радиотехнические полки.

Авиационная техника смешанного авиационного корпуса уже приступила к дежурству на российских арктических военных базах. В частности, истребители Су-33 и МиГ-29КР корабельных авиационных полков выполняют задачи по прикрытию Северного морского пути и других арктических регионов на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

На коллегии Минобороны РФ 19 декабря глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в этом году в составе вооруженных сил были сформированы полностью укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков, а также смешанный авиационный корпус.

Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К Фото: РИА Новости/Павел Львов

Между вновь формируемым Ленинградским военным округом и Северным флотом поделили зоны ответственности, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— ЛенВО будет отвечать за оборону границы с Финляндией и Норвегией, — считает он. — Северный флот будет прикрывать важные военно-морские базы, острова, Северный морской путь, наши корабли в Баренцевом и других морях. Задачи у нового смешанного авиакорпуса будут оборонительные. Спокойно на нашем Севере не будет. За последние годы активность кораблей и самолетов-шпионов на наших северных границах увеличилась в разы, и тенденция к ее снижению не просматривается. Наоборот, она будет только расти. Страны НАТО и ряд других фактически ведут против нас необъявленную войну. В случае обострения обстановки Северному флоту предстоит перекрыть доступ недружественным флотам в воды Севморпути. Для решения этой задачи нужна авиация.

Авиационный корпус будет играть важнейшую роль в арктических широтах, согласен заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— Северные границы одно время были плохо защищены, — отметил он. — Считалось, что там малодоступные территории и угрозы оттуда ждать не стоит. Но это не так. Любой бомбардировщик из района Северного полюса может нанести удар дальнобойными крылатыми ракетами по нашей территории. Эту возможность надо исключить . А самое важное, США и ряд других стран сейчас оспаривают наше право на Севморпуть.

Российский палубный истребитель четвертого поколения Су-33 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

СМП — это кратчайшая морская артерия из Европы в Азию. А значит, большие деньги, объяснил он.

— Многих они привлекают, — отметил Маликов. — Если мы сегодня не укрепим арктическое направление, завтра там будут плавать американцы. Но это наши воды, и мы их должны охранять.

Корпус в действии

Летчики смешанного авиационного корпуса Северного флота уже начали проводить учения. В частности, учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-38 над Баренцевым морем. В частности, 21 декабря эти самолеты отработали задачи по групповому поиску и слежению за подлодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств. Полетные задания выполнялись в условиях полярной ночи.

Главной целью полетов стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению, сообщили в пресс-службе Северного флота.

24 декабря на Северном флоте прошли учения по организации охраны и обороны аэродрома смешанного авиационного корпуса. На них военнослужащим продемонстрировали особенности применения беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа и способы борьбы с ними.

Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 Фото: ТАСС/Пресс-служба Северного флота

До этого над Кольским полуостровом и Баренцевым морем летчики вертолетов Ка-27 отработали взаимодействие с группой руководства во время полетов при низких температурах.

Минобороны РФ с 1 декабря приступило к выполнению поручения президента по наращиванию вооруженных сил до 1 млн 320 тыс. человек. Также продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов на фоне вступления в НАТО Финляндии и предстоящего вступления Швеции. При их формировании также учитывается и договоренность между Вашингтоном и Хельсинки об использовании американцами финских военных объектов, в частности авиационных баз.

«Известия» уже писали, что Минобороны РФ приняло решение создать и развернуть новые полки военно-транспортной авиации на главных стратегических направлениях — западном, северном и южном. А на Дальнем Востоке первый из них уже создан. Полки оснастят транспортными самолетами Ил-76, Ан-26 и, возможно, вертолетами Ми-26. Новые части позволят оперативнее перебрасывать силы и средства на угрожаемые направления — это необходимо в условиях непростой военно-политической обстановки.