Победивший в дуэли с дроном ВСУ российский боец раскрыл подробности схватки

Российский боец с позывным Бабай, который совсем недавно вышел победителем из грозившей ему гибелью дуэли с дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые рассказал о деталях боя. Он отметил, что на видеокадры, которые облетели интернет, попала атака только одного дрона, хотя всего их было три.

«Сзади нас стоял командир. Я стал, чтобы у меня командира не подбили, я начал его лупить, чтобы командира не задели. Три штуки я уронил дронов. Хотели убить», — сообщил военный.

Известно, что третий дрон всё же взорвался слишком близко, и боец получил ранения. К счастью, они не опасны. Сам герой — 46-летний военнослужащий, который был мобилизован из Челябинской области.

Дуэль военного с украинским дроном-камикадзе в зоне проведения СВО была опубликована 14 января в одном из Telegram-каналов. На записи было показано, как военный выманил на себя FPV-беспилотник, а затем увернулся от него.

Ранее, 9 декабря, командир антидронового подразделения бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Турок рассказал, что около 90% FPV-дронов, принадлежащих ВСУ, не достигают своих целей в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Это связано с перепадом высот и успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметил он.

7 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчеты системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожают украинские дроны-камикадзе в зоне СВО. Военкор отметил, что российские мобильные сверхманевренные расчеты ПВО прикрывают основные подразделения армии РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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