Россияне назвали самые бесполезные в хозяйстве вещи

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, какими вещами в доме россияне активно пользуются, какие предметы лежат без дела, сколько они стоили и почему опрошенные не решаются расстаться с ними. В исследовании приняли участие 1510 жителей всех регионов России старше 18 лет. Результаты появились в распоряжении «Известий» 19 января.

У каждого третьего (31%) участника опроса нет ни одной вещи без дела в доме. Среди наиболее часто используемых предметов респонденты назвали робот-пылесос (18%), кофемашину (16%), отпариватель (15%), колонки (13%) и электрическую швабру (12%).

Однако большинство (39%) участников опроса признались, что у них дома хранятся вещи, которыми они никогда не пользуются. Среди таких вещей оказались хлебопечка (20%), тостер и робот для мытья окон (по 19%), отпариватель (13%), блинница (12%) и электрическая швабра (11%). 30% ответили, что не используют почти ничего из того, что покупали для дома.

В 36% случаев ненужные вещи опрошенные получили в подарок, каждый четвертый выиграл их в конкурсе, 23% безделушки отдали родственники или друзья. И только 18% купили их самостоятельно. Большинство (36%) приобретали эти предметы, думая, что они им когда-нибудь пригодятся. Четверть (25%) респондентов просто последовали моде, 19% ожидали большего от функционала этих вещей. Реже всего участники опроса покупали ненужное из-за большой скидки на товар (2%) и по рекомендации блогера (3%).

Каждый пятый отметил, что не использует безделушки, потому что они не так часто нужны в обиходе, у 16% их использование занимает много времени, а у 15% — эффект не оправдал ожиданий. Тем не менее опрошенные не расстаются с этими вещами. Для 31% такие предметы — повод похвастаться перед гостями, 20% все-таки изредка пользуются ими, 17% надеются, что вещи когда-нибудь пригодятся, а 12% пытались продать их, но не смогли.

Также участники опроса подсчитали приблизительную стоимость всех ненужных вещей в своем доме. У большинства (28%) она не превышает 10 тыс. рублей, у 21% составляет 30–50 тыс. рублей, а у 17% стоят 10–30 тыс. рублей.

В конце декабря из опроса аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research стало известно, что россияне считают гаджеты, смартфоны и компьютеры лучшими подарками, а худшими — подписки на цифровые сервисы.