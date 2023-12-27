Россияне назвали самый плохой новогодний подарок

Гаджеты, смартфоны и компьютеры станут лучшим подарком для россиян на Новый год, худшим — подписки на цифровые сервисы. Это следует из опроса аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research.

Из общего числа опрошенных 41% ответили, что «всегда рады получить в подарок технологии». 22% россиян хотят получить деньги, а еще 15% рады любым подаркам, сообщает 27 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса.

Самыми любимыми подарками 32% россиян назвали гаджеты, смартфоны и компьютеры, еще 22% упомянули устройства для умного дома. Еще 13% респондентов обрадовались бы роботам для дома.

Отвечая на вопрос, какие подарки хотелось бы получить на Новый год меньше всего, 27% респондентов назвали «подписки на ИИ сервисы для работы». На втором месте среди нелюбимых подарков оказались подписки на развлекательные сервисы (18%), на третьем – криптовалюты и NFT (17%).

Техно-подарки россияне собрались подарить супругам и партнерам, об этом заявили 27% опрошенных. Детям такой подарок сделают 17% россиян, а еще 15% приготовили этот сюрприз родителям.

В опросе принимали участие 1200 человек из 17 регионов России.

Ранее, 24 декабря, опрос компании MAXIMUM Education среди 2537 школьников и их родителей показал, что в качестве новогоднего подарка россияне чаще всего хотели бы себе любые услуги, связанные со здоровьем и красотой (17% опрошенных). Школьники хотели бы денежный подарок (так ответили 34%).