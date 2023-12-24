Россияне поделились мечтами на 2024 год

21% россиян хотели бы в следующем году съездить в отпуск, почти столько же (20%) мечтают, чтобы в 2024 году их ребенок успешно сдал экзамены и поступил в колледж или вуз. Такие данные следуют из результатов (есть в распоряжении «Известий») опроса компании MAXIMUM Education среди 2537 школьников и их родителей.

Помимо отпуска и поступления ребенка в колледжи и вузы, 11% россиян хотели бы получить повышение на работе, а 9% — сделать ремонт. 7% хотят получить прибавку к зарплате, 5% намерены отложить нужную сумму денег, 4% хотели бы получить новую работу. И лишь по 2% опрошенных планируют посетить новые страны и начать изучать иностранный язык. 12% россиян заявили, что вообще не ставят цели на новый год.

40% школьников хотели бы в следующем году поднять уровень успеваемости, а каждый третий (34%) хотел бы хорошо сдать ОГЭ/ЕГЭ. На третьем месте (17%) расположилась цель купить новую технику (смартфон, ноутбук и так далее). 15% хотели бы найти подработку, чтобы ощущать себя более самостоятельными. О том, что целей они не ставят, заявили 13% опрошенных учащихся.

По итогам 2023 года чаще всего россияне отмечают, что главной целью, которую они осуществили, является поездка в отпуск (так заявили 36% опрошенных). 23% отметили, что довольны тем, что их ребенок начал учиться лучше. В целом лишь 32% опрошенных заявили, что им удалось достичь всех поставленных целей в 2023 году. Чаще всего россияне отмечают, что достигли лишь части поставленных целей (заявили 47% опрошенных). Только 3% сказали, что им не удалось достичь поставленных целей.

А вот в качестве новогоднего подарка россияне чаще всего хотели бы себе любые услуги, связанные со здоровьем и красотой (17% опрошенных), а школьники хотели бы денежный подарок (так ответили 34% школьников).

15 декабря опубликованы результаты исследования СК «Росгосстрах» и сообщество туроператоров России «Большая страна», в ходе которого выяснилось, сколько россияне планируют потратить на путешествия в Новый год. 38% респондентов назвали цифру не более 30 тыс. рублей на человека, 36% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 18% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тыс. рублей.