Консольный номер: Sony Interactive забрасывает исками российский бизнес

За 2023 год Sony Interactive Entertainment Inc., владеющая PlayStation, подала более 50 исков в России из-за деятельности индивидуальных предпринимателей. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что так компания поддерживает имидж на случай возвращения в Россию. На интерес компании к отечественному рынку также указывает то, что многие последние игры получают официальную русскую озвучку.

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Согласно картотеке арбитражных дел, за 2023 год Sony Interactive Entertainment Inc., которая занимается выпуском консолей PlayStation, подала 56 исков к индивидуальным предпринимателям из России. При этом компания приостановила свою деятельность в России и прекратила поставки игр и устройств на отечественный рынок еще весной 2022 года. «Известия» направили запрос Sony Interactive Entertainment Inc.

Как объяснил «Известиям» юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт Moscow Digital School Игорь Чувствинов, большая часть исков направлена на взыскание компенсации за нарушение прав на товарные знаки и промышленные образцы.

Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda

— В делах встречаются товарные знаки, представляющие собой наименования Sony, либо наименования игровых контроллеров, которые использует эта компания, символы в виде треугольника, круга, куба и крестика. Во многих решениях встречается упоминание, что предприниматели, к которым Sony подавала иски, продавали игровые контроллеры и иную продукцию этой компании на маркетплейсах. Е сть основание предполагать, что Sony начала массовую подачу исков против предпринимателей, чтобы либо остановить поток серого параллельного импорта, либо с целью зачистки рынка от ненастоящей продукции, маркируемой товарными знаками Sony , — рассказал Игорь Чувствинов.

Ряд исков полностью удовлетворили, другие — только частично, но в большинстве случаев ответчиков обязали выплатить компенсацию. Например, в деле от 13 октября 2023-го, направленном в АС Московской области, индивидуальный предприниматель должен выплатить компенсацию Sony Interactive Entertainment Inc. в размере 70 тыс. рублей. В другом деле, от 15 ноября 2023-го, за использование товарного знака потребовали 10 тыс. рублей , так как ответчик разместил его в карточке товара на одном из ведущих маркетплейсов. Иски подавались по всей России: Ставропольский и Алтайский края, Санкт-Петербург, Нижегородская область и т.д.

Как считает независимый эксперт в области киберспорта и видеоигр Ярослав Мешалкин, компания не хочет полного хаоса на оставленной территории, отсюда такое пристальное внимание.

— Компания расходует свои юридические ресурсы на поддержание порядка в меру сил и на то, чтобы банально напоминать о себе как о правообладателе. Зачем — другой вопрос. Возможно, готовится вернуться , возможно — по инерции, а может быть, чтобы не подавать дурной пример смежным регионам, — объяснил эксперт.

Не без интереса

Несмотря на то, что Sony Interactive Entertainment Inc. приостановила деятельность на российском рынке, некоторые сервисы компании отчасти продолжили работу. Например, официальный магазин PS Store все еще доступен пользователям из России, если заходить на него через веб-браузер , хотя во многих других сервисах при открытии страничек с играми появляется ошибка «Товар недоступен в вашем регионе» (Steam, Epic Games Store). Ассортимент игр открыт для просмотра, но купить их невозможно. Организация также не игнорирует своих российских клиентов: ряд громких и крупных релизов 2023 года, например Marvel’s Spider Man 2, God of War Ragnarök: Valhalla, Diablo IV и другие, получили официальную озвучку на русском языке.

Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

Как считает исполнительный директор онлайн-школы XYZ School (входит в образовательную компанию Ultimate Education) Эмма Юсова, существенное увеличение количества исков и русская озвучка в играх может говорить о том, что Sony Interactive Entertainment Inc. потенциально готова вернуться на российский рынок.

— Вероятно, Sony рассчитывает, что сложившаяся политическая обстановка временна, и компания надеется на возможность возобновления полноценной деятельности в России в будущем. Поддержание прав на интеллектуальную собственность обеспечивает юридическую основу для защиты своих интересов и упрощает процесс восстановления бизнес-операций, когда это станет возможным. Косвенно такой сценарий вероятного развития событий подтверждает то, что компания продолжает делать русскую озвучку в своих продуктах, — объяснила «Известиям» Эмма Юсова.

Ярослав Мешалкин считает, что озвучку делают, так как русский — седьмой язык в мире по количеству носителей. На нем говорят во всех странах СНГ, а отказ от локализации вызовет повсеместное недовольство. Также, по его словам, это дополнительная возможность заработать.

Не остались без фанатов

Среди сообщества геймеров с начала 2023 года не утихают слухи о потенциальном возвращении PlayStation в Россию, но пока компания не делала официальных заявлений на этот счет. Тем не менее именно эта серия приставок остается в фаворитах среди российских пользователей, предпочитающих консоли. Так как прямые поставки игр в Россию прекратились, то физические копии релизов поступают в страну с некоторой задержкой через перекупщиков, третьих поставщиков и другие схемы, например, по параллельному импорту. Поэтому актуальные новинки можно найти как на онлайн-маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет), так и на полках в крупных сетях магазинов.

Согласно статистике, опубликованной «М.Видео-Эльдорадо» , половина приобретенных игр за 12 месяцев прошлого года пришлась на консоль PlayStation 4, а штучные продажи игр для PlayStation 5 за этот период увеличились до 25%. Релизы Switch оказались на третьем месте по популярности, а Xbox — на десятом. Больше всего продаются консоли с дисководом — так пользователи без проблем могут запускать купленные в России игры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Полноценное возвращение Sony Interactive Entertainment Inс. вряд ли случится до окончания финансовых ограничений и санкций, так как именно проблемы с оплатой товаров мешают российским игрокам пользоваться PS Store. Но другие компании нашли альтернативные пути для поставок, например Nintendo начала сотрудничать с компаний «Ачивка». Как считает Ярослав Мешалкин, у Sony есть масса вариантов, но самые вероятные связаны именно с обходом блокировки оплаты.

— Если «железо» так или иначе в Россию ввезут — и вряд ли в меньших, чем раньше, объёмах, — то вопрос с покупками в цифровом магазине PS Store по-прежнему нерешаем без официальных изменений. Если Sony решит юридическо-финансовый вопрос — например платежи за покупки в PS Store будут поступать в офис другой страны или сниматься со счёта мобильного оператора, — то мы в какой-то момент проснёмся и увидим заработавший магазин , — предположил Ярослав Мешалкин.



Но, как считает директор фестиваля Стримфест и креативный продюсер документального фильма о киберспорте «Мишки на сервере» Михаил Лисецкий, введя посредника в отношениях с российским геймером, Sony Interactive Entertainment Inс. может потерять больше, чем приобрести, — в тех категориях, которые обычно считаются не только деньгами.



— Однако не могу исключать, что отдельные PR-события и коммерческие предложения в рамках глобальных игровых запусков PlayStation могут так или иначе докатываться и до нас — через цепочку агентств. Но какого-то скорого системного решения от Sony и пересборки присутствия на российском игровом рынке не ожидаю — компанию к этому сейчас ничто не подталкивает, — сказал «Известиям» Михаил Лисецкий.

Учитывая большую платежеспособную фанатскую базу, даже частичное возвращение Sony Interactive Entertainment Inс. будет выгодно как самой компании, так и рядовым геймерам.