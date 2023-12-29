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- Поймать новогоднее настроение: 10 игр и дополнений с праздничной атмосферой
Поймать новогоднее настроение: 10 игр и дополнений с праздничной атмосферой
Если новогоднего настроения нет, его можно себе обеспечить. Правильный плейлист, пару килограммов мандаринов, украшенная елка, гирлянды и несколько игр с новогодней тематикой помогут запастись духом праздника и счастливо отправиться в 2024 год. Лучшие игровые варианты — в подборке «Известий».
Batman: Arkham Origins
Жанр: экшн, приключение
Год выхода: 2013
На чем играть: ПК, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U
Игры серии Arkham от студии Rocksteady дают возможность примерить темный плащ возмездия одного из знаменитейших супергероев, Бэтмена, исследовать мрачную психиатрическую больницу Аркхэм и мегаполис Готэм. Часть Arkham Origins позволяет увидеть вотчину Бэтмена в рождественском антураже. В канун праздника злодей Черная Маска нанял восемь ассасинов, чтобы они свели счеты с Бэтменом, который на этот момент своей истории еще не обзавелся внушительным опытом борца с преступностью. Arkham Origins хорошо выглядит и играется по сей день, уступая по разнообразию контента только Arkham Asylum и Arkham City.
Spider-Man: Miles Morales
Жанр: экшн, приключение
Год выхода: 2020
На чем играть: PlayStation 4,5
Еще одна супергеройская игра, действие которой разворачивается в новогодние праздники. В центре сюжета юный Майк Моралес, который держит путь из школы домой, чтобы провести зимние каникулы с родными и друзьями. К несчастью, у зла на него свои планы. Майлзу самостоятельно приходится защищать семью и всё, что ему дорого. Игра отлично справляется с представлением Майлса игрокам — он не копия Питера Паркера, а самостоятельный герой с самобытным характером и предысторией. По времени прохождения этот спин-офф гораздо короче Marvel’s Spider-Man, но всем, кто собрался пройти Marvel’s Spider-Man 2, нельзя его пропускать.
Super Mario Odyssey
Жанр: платформер, приключение
Год выхода: 2017
На чем играть: Nintendo Switch
Во многих играх про Марио есть уровни с зимней тематикой. Но в Super Mario Odyssey бравого водопроводчика можно нарядить в специальный костюм Санта Клауса и отправиться прямиков в Снежное Королевство с полным набором новогодних атрибутов — низкой температурой, ледяными скульптурами, снежками и сосульками.
Saints Row 4 — How The Saints Saved Christmas DLC
Жанр: экшн, приключение
Год выхода: 2013
На чем играть: ПК, PlayStation 3, Xbox 360
Saints Row одна из лучших игр на криминальную тему с открытым миром. Игры этой серии прославились как «безумное GTA». Хоть Grand Theft Auto известна своим юмором, Saints Row в этом аспекте обогнала ее, выкрутив шутки, безумие и абсурд на максимум. «Досталось» многим остросоциальным, культурным и политическим темам, актуальным на момент выхода каждой части. Конечно, мимо Рождества и Нового года разработчики просто не могли пройти. В коротком, но очень насыщенном тематическом дополнении игрокам предстоит нарядить свою банду в праздничные костюмы и отправиться спасать самого Санта Клауса из виртуальной симуляции реальности.
Bayonetta 2
Жанр: экшн, приключение
Год выхода: 2014
На чем играть: Nintendo Switch, Wii U
События Bayonetta 2 происходят под католическое Рождество. Игра буквально начинается с того, что знаменитая ведьма Байонетта ходит по магазинам и закупается грудами подарков. А основной конфликт игры — сражения со злыми ангелами. Bayonetta 2 как эксклюзив Nintendo хороша сама по себе. Это отличная динамичная hack-n-slash игра, развивающая идеи предшественников в жанре.
Dead Rising 4
Жанр: экшн, приключение
Год выхода: 2016
На чем играть: ПК, PlayStation 4, Xbox one
Зомбиапокалипсис в Dead Rising 4 произошел на Рождество, поэтому в игре предстоит сражаться с ожившими мертвецами в новогодних декорациях. Украшенный к празднику город оригинально контрастирует с ужасами, которые происходят на его улицах. Возможно, именно из-за специфической зимней атмосферы Dead Rising 4 одна из самых редко вспоминаемых игр серии. Тем не менее она отлично подходит для того, чтобы скоротать веселый вечер за бездумным уничтожением зомби.
Parasite Eve
Жанр: ужасы, экшн RPG
Год выхода: 1998
На чем играть: PS1
Parasite Eve — классика JRPG конца 90-х, умело сочетающая механики Final Fantasy и стилистику Resident Evil. Главная героиня, детектив Айя Бреа, попадает в нью-йоркскую оперу в канун Рождества. Ей приходится сражаться с ужасными мутантами и расследовать причины их появления.
Animal Crossing New Horizons
Жанр: песочница, градостроительный менеджер
Год выхода: 2020
На чем играть: Nintendo Switch
Animal Crossing New Horizons, как и все проекты Animal Crossing, — бесконечная игра. Геймер становится мэром своего личного острова и вместе с жителями городка проживает все времена года, сезон за сезоном. Игра синхронизируется с реальным временем, и в положенное время в ней наступает Хэллоуин, Праздник урожая, и, конечно, Рождество и Новый год. Рождество здесь называется Днем игрушек. Местный аналог Санта Клауса, олень по имени Джингл в предрождественский период дает специальные задания, дарит подарки, игрок может собрать тематические коллекции предметов, мебели и свой собственный костюм зимнего волшебника. А на Новый год ровно в полночь можно пойти на городскую площадь и вместе с обитателями острова запустить фейерверки и взорвать хлопушки с конфетти.
Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage DLC
Жанр: сим
Год выхода: 2013
На чем играть: ПК
Всевозможные симуляторы «чистильщиков» по-прежнему популярны: отмывание машин, домов и людей от грязи неизменно успокаивает и приносит психологическое удовлетворение. Viscera Cleanup выделяется среди прочих, потому что предлагает отмывать… места преступлений и битв. Причем не обычных, а где сражались люди, инопланетяне и монстры. Игра получила новогоднее дополнение. В нем от кровавых пятен и других следов боя с не таким уж и добрым Сантой необходимо отмыть классический рождественской дом с камином и елкой.
World of Warcraft
Жанр: MMO
На чем играть: ПК
Встретить Новый год онлайн позволяют многие многопользовательские игры. В одной из старейших и самых известных, World of Warcraft, это стало традицией для нескольких поколений игроков. За несколько часов до полуночи на всех серверах игроки ежегодно могут запускать фейерверки, пить праздничные напитки, танцевать и участвовать в других новогодних активностях.