Поймать новогоднее настроение: 10 игр и дополнений с праздничной атмосферой

Если новогоднего настроения нет, его можно себе обеспечить. Правильный плейлист, пару килограммов мандаринов, украшенная елка, гирлянды и несколько игр с новогодней тематикой помогут запастись духом праздника и счастливо отправиться в 2024 год. Лучшие игровые варианты — в подборке «Известий».

Batman: Arkham Origins

Жанр: экшн, приключение

Год выхода: 2013

На чем играть: ПК, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U

Игры серии Arkham от студии Rocksteady дают возможность примерить темный плащ возмездия одного из знаменитейших супергероев, Бэтмена, исследовать мрачную психиатрическую больницу Аркхэм и мегаполис Готэм. Часть Arkham Origins позволяет увидеть вотчину Бэтмена в рождественском антураже. В канун праздника злодей Черная Маска нанял восемь ассасинов, чтобы они свели счеты с Бэтменом, который на этот момент своей истории еще не обзавелся внушительным опытом борца с преступностью. Arkham Origins хорошо выглядит и играется по сей день, уступая по разнообразию контента только Arkham Asylum и Arkham City.

Spider-Man: Miles Morales

Жанр: экшн, приключение

Год выхода: 2020

На чем играть: PlayStation 4,5

Еще одна супергеройская игра, действие которой разворачивается в новогодние праздники. В центре сюжета юный Майк Моралес, который держит путь из школы домой, чтобы провести зимние каникулы с родными и друзьями. К несчастью, у зла на него свои планы . Майлзу самостоятельно приходится защищать семью и всё, что ему дорого. Игра отлично справляется с представлением Майлса игрокам — он не копия Питера Паркера, а самостоятельный герой с самобытным характером и предысторией. По времени прохождения этот спин-офф гораздо короче Marvel’s Spider-Man, но всем, кто собрался пройти Marvel’s Spider-Man 2, нельзя его пропускать.

Super Mario Odyssey

Жанр: платформер, приключение

Год выхода: 2017

На чем играть: Nintendo Switch

Во многих играх про Марио есть уровни с зимней тематикой. Но в Super Mario Odyssey бравого водопроводчика можно нарядить в специальный костюм Санта Клауса и отправиться прямиков в Снежное Королевство с полным набором новогодних атрибутов — низкой температурой, ледяными скульптурами, снежками и сосульками.

Saints Row 4 — How The Saints Saved Christmas DLC

Жанр: экшн, приключение

Год выхода: 2013

На чем играть: ПК, PlayStation 3, Xbox 360

Saints Row одна из лучших игр на криминальную тему с открытым миром. Игры этой серии прославились как «безумное GTA». Хоть Grand Theft Auto известна своим юмором, Saints Row в этом аспекте обогнала ее, выкрутив шутки, безумие и абсурд на максимум. «Досталось» многим остросоциальным, культурным и политическим темам, актуальным на момент выхода каждой части. Конечно, мимо Рождества и Нового года разработчики просто не могли пройти. В коротком, но очень насыщенном тематическом дополнении игрокам предстоит нарядить свою банду в праздничные костюмы и отправиться спасать самого Санта Клауса из виртуальной симуляции реальности.

Bayonetta 2

Жанр: экшн, приключение

Год выхода: 2014

На чем играть: Nintendo Switch, Wii U

События Bayonetta 2 происходят под католическое Рождество. Игра буквально начинается с того, что знаменитая ведьма Байонетта ходит по магазинам и закупается грудами подарков. А основной конфликт игры — сражения со злыми ангелами. Bayonetta 2 как эксклюзив Nintendo хороша сама по себе. Это отличная динамичная hack-n-slash игра, развивающая идеи предшественников в жанре.

Dead Rising 4

Жанр: экшн, приключение

Год выхода: 2016

На чем играть: ПК, PlayStation 4, Xbox one

Фото: Capcom Vancouver

Зомбиапокалипсис в Dead Rising 4 произошел на Рождество, поэтому в игре предстоит сражаться с ожившими мертвецами в новогодних декорациях. Украшенный к празднику город оригинально контрастирует с ужасами, которые происходят на его улицах. Возможно, именно из-за специфической зимней атмосферы Dead Rising 4 одна из самых редко вспоминаемых игр серии. Тем не менее она отлично подходит для того, чтобы скоротать веселый вечер за бездумным уничтожением зомби.

Parasite Eve

Жанр: ужасы, экшн RPG

Год выхода: 1998

На чем играть: PS1

Parasite Eve — классика JRPG конца 90-х, умело сочетающая механики Final Fantasy и стилистику Resident Evil. Главная героиня, детектив Айя Бреа, попадает в нью-йоркскую оперу в канун Рождества. Ей приходится сражаться с ужасными мутантами и расследовать причины их появления.

Animal Crossing New Horizons

Жанр: песочница, градостроительный менеджер

Год выхода: 2020

На чем играть: Nintendo Switch

Animal Crossing New Horizons, как и все проекты Animal Crossing, — бесконечная игра. Геймер становится мэром своего личного острова и вместе с жителями городка проживает все времена года, сезон за сезоном. Игра синхронизируется с реальным временем, и в положенное время в ней наступает Хэллоуин, Праздник урожая, и, конечно, Рождество и Новый год. Рождество здесь называется Днем игрушек. Местный аналог Санта Клауса, олень по имени Джингл в предрождественский период дает специальные задания, дарит подарки, игрок может собрать тематические коллекции предметов, мебели и свой собственный костюм зимнего волшебника. А на Новый год ровно в полночь можно пойти на городскую площадь и вместе с обитателями острова запустить фейерверки и взорвать хлопушки с конфетти .

Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage DLC

Жанр: сим

Год выхода: 2013

На чем играть: ПК

Фото: RuneStorm

Всевозможные симуляторы «чистильщиков» по-прежнему популярны: отмывание машин, домов и людей от грязи неизменно успокаивает и приносит психологическое удовлетворение. Viscera Cleanup выделяется среди прочих, потому что предлагает отмывать… места преступлений и битв. Причем не обычных, а где сражались люди, инопланетяне и монстры. Игра получила новогоднее дополнение. В нем от кровавых пятен и других следов боя с не таким уж и добрым Сантой необходимо отмыть классический рождественской дом с камином и елкой.

World of Warcraft

Жанр: MMO

На чем играть: ПК