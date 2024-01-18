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У школьника из Санкт-Петербурга выявили туберкулез в открытой форме

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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У ученика школы № 203 в Санкт-Петербурге обнаружили туберкулез открытой формы. Об этом 18 января рассказал телеканал «78».

По словам родителей других школьников, руководство учреждения знало о случившемся и продолжило допускать детей до занятий.

«Школа отмалчивалась, директор отмалчивался. Ситуация была уже известна, получается, 11 декабря. Ребенок уже не посещал школу, ситуация была понятна. Понадобилось, получается, месяц практически, чтобы всю эту ситуацию донести», — рассказала одна из матерей.

Родителям учеников поручили принести пакет документов с флюорографией под угрозой недопуска до занятий.

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Ранее, 18 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость туберкулезом в России за последние 10 лет снизилась в два раза, а смертность — в три раза, при этом все пациенты с таким заболеванием обеспечены лекарственными препаратами за счет государства.

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