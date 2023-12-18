Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Заболеваемость туберкулезом в России за последние 10 лет снизилась в два раза, а смертность — в три раза, при этом все пациенты с таким заболеванием обеспечены лекарственными препаратами за счет государства. Об этом 18 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии к участникам всероссийской научно-практической конференции «Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы».
«За последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился в два раза, а смертность — практически в три раза, благодаря чему Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза», — цитирует главу Минздрава «РИА Новости».
Мурашко пояснил, что в России в настоящее время четко налажена система мониторинга туберкулеза, специалисты ведут федеральный регистр заболевших. При этом часть отечественных системам для выявления болезни уже включена в список рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Параллельно в РФ разрабатываются и новые методы лечения данного заболевания.
«Приоритетными задачами фтизиатрической службы России являются повышение до 80% эффективности лечения пациентов, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, достижение охвата профилактическими осмотрами на туберкулез не ниже 73%», — отметил министр.
До этого, в марте, во Всемирный день борьбы с туберкулезом заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий сообщал, что за последние два года Россия достигла исторического минимума заболеваемости туберкулезом. Он указал, что с 2020 года она снизилась почти в три раза, а смертность — более чем в пять раз.
По данным экспертов ВОЗ, основной причиной заболеваемости туберкулезом в европейском регионе являются злоупотребление алкоголем, курение, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет. Российские медики уверены, что к факторам риска относятся также постоянные стрессы, высокие нагрузки, заболевания, сопровождающиеся применением иммуносупрессивной терапии.