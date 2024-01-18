FT указала на вред репутации Зеленского от преследования СМИ на Украине
Преследование журналистов на Украине вредит репутации президента страны Владимира Зеленского. Об этом 18 января сообщает газета Financial Times.
«Серия атак и клеветнических кампаний, направленных против известных украинских журналистов, бросила тень на репутацию Владимира Зеленского в области защиты свободы СМИ», — пишут журналисты.
Также газета упоминает заявление ассоциации украинских СМИ Медиарух на имя Зеленского в связи с «системным давлением на независимых журналистов и расследователей».
«Неизвестные агрессоры пытаются выставить украинских журналистов «врагами народа», российскими агентами, наркозависимыми лицами и дискредитировать их профессиональную работу. <...> Ведется слежка, прослушивание телефонных разговоров и нарушение права журналистов на частную жизнь — и все это с целью давления на независимые СМИ», — цитирует издание заявление.
Так, по данным газеты, украинский журналист-расследователь Юрий Николов, разоблачивший коррупцию в министерстве обороны Украины, в воскресенье стал жертвой подобного давления. Несколько мужчин ломились к нему в дверь, крича, что его отправят на передовую, и расклеивали плакаты, в которых его называли «предателем» и «провокатором».
Отмечается, что фотографии людей, участвовавших в нападении, вскоре были опубликованы в проправительственных Telegram-каналах, что подогрело обвинения в том, что инцидент был совершен с позволения одной из силовых структур.
В статье также упоминается недавний скандал с Bihus.info, киевским информационным агентством, которое в течение многих лет разоблачало коррупцию в правительстве. Недавно было опубликовано видео, на котором некоторые сотрудники агентства употребляют наркотики во время частной новогодней вечеринки. В доме, который сотрудники сняли для корпоратива, были установлены камеры.
В среду Служба безопасности Украины заявила, что начала уголовное расследование по факту незаконного прослушивания и видеосъемки сотрудников Bihus.info.
До этого, 16 января, мэр Киева Виталий Кличко назвал инциденты «притеснением независимых журналистов, которым не нравится правительство». Он подчеркнул, что происходящее разрушает демократические принципы и наносит ущерб имиджу Украины.
Ранее, 3 января, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука обвинил украинские СМИ в том, что они не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия. По его словам, в подавляющем большинстве украинские медиа пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию.