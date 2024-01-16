Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко 16 января обвинил украинское руководство в нападках на независимые СМИ и местные власти.

«Правоохранительным органам наконец надо прекратить бегать и кошмарить по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, страна не должна «барахтаться в болоте политического противостояния». Кличко также посетовал на «беспринципных шоуменов», распространяющих недостоверную информацию и провокации из анонимных каналов в соцсетях, которые не несут за это ответственность.

Накануне украинский журналист, основатель проекта «Наши деньги» Юрий Николов рассказал об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны. Журналист сообщил, что ему ломились в дверь, кричали, чтобы он шел служить, чем испугали его маму.

Ранее, 3 января, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука обвинил украинские СМИ в том, что они не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия. По его словам, в подавляющем большинстве украинские медиа пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию.