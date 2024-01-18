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Новогодний 1 млрд рублей в тираже «Русского лото» выиграли супруги из Тюмени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Призовой 1 млрд рублей, который разыгрывался в новогоднем выпуске 1526-го тиража «Русского лото», выиграла семья Светланы и Юрия Семеновых — логопеда и токаря из Тюмени. Об этом 18 января сообщили в компании-распространителе гослотерей в России «Столото».

«Победители вместе уже 40 лет, совсем скоро будут отмечать рубиновую свадьбу, и теперь Светлана обязательно порадует себя украшением с рубином. У пары уже есть награда «Семья года» в честь Дня семьи, любви и верности, а Год семьи они начинают с выигрыша в миллиард рублей!» — отмечено в Telegram-канале распространителя.

Как рассказали «миллиардеры», потратить выигрыш они планируют рационально, поскольку всю жизнь всего добивались своими силами и знают цену деньгам. В первую очередь супруги хотят приобрести просторное жилье в Тюмени, отправиться в совместное путешествие, а также купить новый автомобиль.

«Светлана планирует открыть свой логопедический кабинет для детей с речевыми отклонениями, часть выигрыша семья потратит на адресную благотворительность. Еще они поделятся деньгами со своими детьми и займутся здоровьем», — добавили в компании.

Получить свои деньги россияне смогут не позднее 180 дней с даты обращения за ними. После вычета налога, согласно закону, им должны будут выплатить 850 100 128 рублей, отмечает «Газета.Ru».

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В начале января сообщалось, что главный приз в «Новогоднем миллиарде» в размере 1 млрд рублей выиграл житель Тюменской области. Кроме того, в пресс-службе «Столото» рассказали, что лидерами по совокупной сумме выигрышей участников лотереи стали также Москва и Санкт-Петербург. Позже, 6 января, в компании поделились, что победитель розыгрыша до сих пор не оформил свой выигрыш в лотерейном центре.

15 января в пресс-службе «Столото» сообщили, что житель Тюмени, который по итогам новогоднего розыгрыша выиграл 1 млрд рублей и долгое время не объявлялся, все же обратился за своим выигрышем. Кроме того, в компании добавили, что за выигрышами в первые две недели 2024 года обратились 22 из 87 победителей из разных регионов страны.

Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи, распространяемые «Столото», в точки продаж составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 года. По истечении этого срока невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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