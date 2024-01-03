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Названы регионы-лидеры по сумме выигрышей в «Новогодний миллиард»

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Фото: пресс-служба «Столото»
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Тюменская область, Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по совокупной сумме выигрышей участников «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». Об этом сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

В новогоднем тираже «Русского лото» выигрышными стали 9,2 млн билетов. Разыграно было в общей сложности порядка 2,8 млрд рублей. Главный приз в размере 1 млрд рублей выиграл житель Тюменской области. Также 1 января в «Новогоднем миллиарде» было разыграно 100 призов по 1 млн рублей. Еще 22 участника выиграли по 455 тыс. рублей.

В пресс-службе «Столото» отметили, что топ-10 самых «везучих регионов» по итогам прошедшего тиража возглавила Тюменская область — общая сумма выигрышей участников здесь превысила 1 млрд 21 млн рублей. На втором месте — Москва (почти 312 млн), на третьем — Санкт-Петербург (порядка 102 млн).

Четвертую строчку занял Краснодарский край (почти 94 млн рублей), а пятую — Московская область (свыше 85 млн).

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович заявила, что «выигрыш в лотерею — это чистая удача, которая никак не зависит ни от региона, ни от способа покупки билета». «Повезти может абсолютно любому. Благодаря «Новогоднему миллиарду» в России появились новые лотерейные миллионеры», — добавила она.

Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи, распространяемые «Столото», в точки продаж составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 лет. По истечении этого срока невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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